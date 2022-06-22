Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 14:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İETT otobüsü arızalandı, yolcular yolu kapattı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Arnavutköy’de İETT Otobüsü arızalandı, yolcular yolda kaldı. Mağdur vatandaşlar yolu kapatarak diğer otobüslerin geçmesine izin vermedi.
Arnavutköy’de sabah saatlerinde Arnavutköy-Mecidiyeköy seferini yapan 336 M hattı İETT otobüsü arızalandı.
İş yerlerine geç kalan vatandaşlar, yolu kapatarak diğer otobüslerin geçmesine izin vermedi.
Aynı saatlerde, Söğütlüçeşme seferini yapan bir metrobüs de arızalandı. Metrobüsteki onlarca kişi yol kenarında beklemek zorunda kaldı.
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