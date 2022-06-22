Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 16:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/DHA
Gümüşhane'de Rus yapımı İHA bulundu
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında Rus yapımı bir insansız hava aracı (İHA) bulundu. İHA, bulunduğu yerden alınıp inceleme için Ankara'ya gönderildi.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Tilkicek köyü ile Kazıkbeli Yaylası arasındaki kırsal alanda kayalık bölgede, hasarlı insansız hava aracı olduğunu gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbarla bölgeye gelen ekipler, inceleme başlattı. İlk incelemelerde silahsız İHA'nın Rus yapımı keşif amaçlı 'Orlan-10' tipi olduğunu belirlendi.
Kanat açıklığı yaklaşık 3 metre olan ve düşme nedeni henüz bilinmeyen İHA, bulunduğu yerden alınıp kapsamlı incelenmesi için Ankara'ya gönderildi.
İHA'nın, Ukrayna ya da Suriye bölgelerinden sinyal kopması sonucu yöneldiği Gümüşhane kırsalında düştüğü değerlendiriliyor.
Etiketler: Gümüşhane İnsansız Hava Aracı (İHA)
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