Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Tilkicek köyü ile Kazıkbeli Yaylası arasındaki kırsal alanda kayalık bölgede, hasarlı insansız hava aracı olduğunu gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbarla bölgeye gelen ekipler, inceleme başlattı. İlk incelemelerde silahsız İHA'nın Rus yapımı keşif amaçlı 'Orlan-10' tipi olduğunu belirlendi.

Kanat açıklığı yaklaşık 3 metre olan ve düşme nedeni henüz bilinmeyen İHA, bulunduğu yerden alınıp kapsamlı incelenmesi için Ankara'ya gönderildi.

İHA'nın, Ukrayna ya da Suriye bölgelerinden sinyal kopması sonucu yöneldiği Gümüşhane kırsalında düştüğü değerlendiriliyor.