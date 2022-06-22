Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangın bölgesi Muğla Marmaris'te incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Yangınla mücadelede büyük ölçüde belirli noktaya gelindiğini ifade eden Kirişci, "Bu süre zarfında sabahleyin hava araçları noktasında 20 helikopter, 14 uçak aktif görev aldı." dedi.

Kirişci, şöyle devam etti:

"İnşallah bugünkü beklentimiz bir miktar rüzgar da var, olumsuz etkisi var. Rutubet ve hava sıcaklığı konusunda geçtiğimiz yıla göre pozitif durumdayız. Temennimiz bugün bu işin neticelenmesi. Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz ama neticede yangın bu esintiyle bir yerden başka yere sıçraması söz konusu olabilir."