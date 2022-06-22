Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, TCDD Taşımacılık AŞ’nin, Kurban Bayramı nedeniyle artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlere ek sefer koyarak kapasite artışına gittiği belirtildi.

Toplam 51 bin 638 kişilik ek kapasite artışı yapıldı

6 - 15 Temmuz tarihlerini kapsayan 10 günlük sürede anahat ve bölgesel trenlere karşılıklı toplam 640 vagon ilave edildi, toplam 39 bin 800 koltuk artırıldı, toplam 51 bin 638 kişilik ek kapasite artışı yapıldı.

İzmir Mavi Ekspresi, 4 Eylül Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Güney/Van gölü Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Fırat Ekspresi, Ankara Ekspresi, Ada Ekspresi kapasite artışına gidildi. Ayrıca Uzunköprü-Halkalı, Kapıkule-Halkalı Bölgesel trenlerinde de koltuk artışı sağlandı.

Yüksek Hızlı Trenlerde ek sefer

Yüksek Hızlı Trenlerde (YHT) ise 7-18 Temmuz tarihleri arasında Ankara-İstanbul-Ankara arasında sefer yapan YHT’lerde toplam 7 bin yolcu kapasitesi artışı yapıldı.

Aynı dönemde, Konya- İstanbul-Konya arasında sefer yapan YHT’lerde de toplam 4 bin 830 yolcu kapasitesi artışı sağlandı. Böylece, Ankara – İstanbul ve Konya–İstanbul hattında toplamda 11 bin 838 yolcu kapasitesi artışı gerçekleştirildi.

Biletler yarından itibaren satışa çıkarılacak.