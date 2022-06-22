Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 14:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te helikopterle incelemelerde bulundu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.
Etiketler: Orman Yangını Recep Tayyip Erdoğan Yangın
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