Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın bölgesinde bulunan Soylu, Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) düzenlenen mezuniyet törenine katılan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın cep telefonuyla araması üzerine mezunlara seslendi.

Konuşması, Balıkesir dahil 22 ilde eş zamanlı düzenlenen törenlere aktarılan Soylu, bu törenlerin ülkenin huzuru ve birliği için hayırlara vesile olmasını diledi.

Soylu, Balıkesir'deki törene katılmak istediğini ancak Marmaris'teki orman yangını dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile yangın bölgesine geçtiklerini söyledi.

Törene ormanın içinden bağlandığını belirten Soylu, "Kahraman olduklarını her fırsatta söylediğim ormancılarımızla bugün ciğerlerimizin yanmasına müsaade etmemek için dün akşamdan itibaren büyük bir mücadele ortaya koymaya çalışılıyor. Biz de müdahale ediyoruz. Gücümüz yettiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Törene gelirkan kaza yapan aileye başsağlığı

Soylu, mezun bir polis adayının ailesinin, tören için Konya'nın Ilgın ilçesinden yola çıktıktan sonra trafik kazası geçirdiğini ifade etti. Polis adayının kardeşinin kazada yaşamını yitirdiğini, annesi ve babasının yoğun bakımda olduğunu dile getiren Soylu, "Kendilerine Cenabıallah'tan şifa diliyorum. İnşallah yoğun bakımdan sağ salim çıkarlar. Hem arkadaşlarına hem ülkemize hem Konya Ilgın'daki akrabalarına, dostlarına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi buradan iletmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Törene katılanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aralık 2020'de 12 bin polis alımı için ilana çıktığımızda tam 187 bin 640 başvuru aldık. Her alımda böyle oldu. Birileri bu ülkenin polisine, teröristbaşı için tokat atmaya çalışırken, bu ülkenin polisine, jandarmasına sabah akşam iftira atarken bu aziz millet çıktığımız her polis alım ilanında bire 10, bire 20 verip onlara haddini bildirmiş, kendi sopasını atmış, bu ülkede polisin ne ifade ettiğini, kahraman güvenlik güçlerimizin ne ifade ettiğini hem fiili olarak hem de hal diliyle anlatmıştır. O anne babalardan da o evlatlardan da sizlerden de Allah razı olsun."

"Terörle mücadelemiz başlı başına bir efsanedir ve destandır"

Soylu, Türkiye'nin zorlu bir dönemden geçtiğini anlatarak şunları söyledi:

"Uyuşturucuyla, terörle, kaçakçılıkla mücadele etmeyelim, göçü yönetemeyelim, inancımızı, ahlakımızı unutalım, Mavi Vatan'da Batı'nın koyduğu şamandıraları geçmeyelim diye uğraşıyorlar. Türk polisi bugün dünyanın en başarılı ve en büyük polis teşkilatlarından birisidir. Dünyanın en ciddi uyuşturucu, dünyanın en önemli terör operasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Siber suçlar kapasitemiz, kriminal laboratuvarlarımız dünyadaki en ileri teknolojilerine sahip. Terörle mücadelemiz başlı başına bir efsanedir ve destandır. "

Bakan Soylu, dün Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu" gerçekleştirildiğini hatırlattı. 4 bin 200 polisin saat 04.00'ten itibaren saatlerce uğraşarak 215'in üzerindeki şüpheliyi yaklaşık 8 aydır ilmek ilmek dokudukları bir operasyonla gözaltına aldıklarını bildiren Soylu, "Operasyona hazırlanışları, operasyona gidişleri, operasyona giderken okudukları Kur'an-ı Kerimler, yaptıkları dualar, attıkları adımlar her biri görülmeye değer. Her biri efsane bir kahraman. Diyarbakır'ın efsane müdürü Gaffar Okkan'dan aldıkları ilhamla birlikte o adımı evlatlarımızı korumak, gençlerimizi korumak adına atıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Özel harekat polislerinin tamamen yerli ve milli sanal taktik eğitim merkezinde eğitildiğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Kadına yönelik şiddetle mücadelede, uluslararası ödüllü yerli ve milli KADES yazılımından elektronik kelepçe izleme merkezinden ve bu konuda uzmanlaşan geniş bir teşkilat ağından destek alıyoruz. Trafik güvenliğinde önümüzdeki 10 yılı planlayan ve sadece trafik üzerine uzmanlaşan bir kadro ile küresel bir başarı yakaladık. Asayişte yüz tanıma sistemlerinden birbiriyle entegre kent güvenlik yönetim sistemi ve plaka tanıma sistemlerinin kullanan yüksek teknolojiyle 177 yılın tecrübesini birleştiren bir gücümüz var. Bu ülkede 2015 yılından itibaren terör olayları yüzde 95, trafikteki can kaybı yüzde 35, madde bağlantılı ölümler 2017'den itibaren yüzde 67 azaldı. Uyuşturucudan işlem yapılan şüpheli sayısı 2016'dan itibaren 124 binden 285 bine yükseldi. Tüm bunları nüfus artarken, dünyanın en büyük göç hareketini yönetirken, 15 Temmuz'un ve öncesindeki ihanet sürecinden arınırken, mevcut personelimizin yüzde 50'si teşkilata son 5 yılda katılmışken başardık. Başarımızı artırmak için de kendimizi sürekli eğitiyoruz."

Soylu, özellikle 2015'ten sonra teşkilattaki hizmet içi eğitimin 4 kat artırıldığını vurguladı.

"Dünyanın en iyi polisi olmaya adaysınız"

Polis adaylarına seslenen Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Birazdan yemin edeceksiniz. Yemin etmek, söz vermek imza atmaya benzemez. Yükü daha ağırdır. Sizler artık polissiniz. Sizin her başarınız iyinin zaferi, kötünün mağlubiyetidir. Sizi koruyacak olan Cenabıhak'tır, bu milletin duasıdır. Size rehberlik edecek olan da üniformanızın yüklediği sorumluluktur, hukuk ve vicdanınızdır. Kanunsuz ve yanlış hiçbir işin içerisinde olmayın. Sicil dosyası, terfi için kağıtlara yazılan yazı değildir, rahmetle anılmak için milletin gönlünde sunulan dosyadır. O dosyayı temiz tutmaya bakın. Evlatlarınıza bırakacağınız en büyük miras bu olacaktır. Kıymetli kardeşlerim; bizim mesleğimizin iki düşmanı vardır. Birisi elbette ki rutine düşmektir. Ötekisi de alışkanlıkları sürekli tekrar etmektir. Eğer biz rutine düşersek 'Aman bir şey olmaz' diye kendimizi en iyi olmaktan, en güçlü olmaktan, en iyi atıcı olmaktan, sürekli dikkatten, sürekli işimize odaklanmaktan ayırırsak bilmenizi istiyorum ki bu büyük bir felaketin habercisi olur. Size bir tavsiyem var: Ayetel Kürsi'yi okumadan evden çıkmayın. Şimdi size dua eden, sizi orada kahraman üniformalarınız içerisinde gören annelerinizle babalarınız sizi evlerinizden gönderirken Ayetel Kürsilerle gönderdi. Biz Müslüman bir milletiz. Bizim attığımız her adım gaza. Allah muhafaza etsin sizi. Yaptığımız meslek bilmenizi istiyorum ki gaza, gazi olmak mesleği, şehadete yürümek mesleğidir. Peygamber Efendi'mize komşu olmak mesleğidir. Onun için bilmenizi isterim ki siz sadece iyi polis değil, dünyanın en iyi polisi olmaya adaysınız. Siz parmakla gösterilen polis olmaya adaysınız."

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasında polis adaylarının anne ve babalarına hitaben şu sözlere yer verdi:

"Siz evlatlarınızın ilk amiri, her zamanki amiri ve son amirisiniz. Elbette ki onları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim ediyorsunuz. Onlar devletin emanetindedir ama onların zihniyle, aklıyla, bugüne kadar öğrettikleriyle sürekli beraber olmak, elbette ki her annenin ve her babanın görevidir. Size rica ediyorum, size yalvarıyorum; evlatlarınızın üzerinden elinizi çekmeyin, sürekli onlarla beraber olun. Sürekli onları dualarınızla koruyun, onları muhafaza edin. Onlara sevginizi, kaç yaşına gelirse gelsin güzel cümlelerle ifade edin."

Soylu, polis adaylarına sıkıntıya düştüklerinde arkadaşlarıyla ve amirleriyle dertleşme tavsiyesinde bulundu. Yaklaşık 4 yıldan beri milletin en çok memnun olduğu hizmetin yüzde 77 ile asayiş hizmetleri olduğunu belirten Soylu, şunları söyledi:

"Çıta yüksektir, bu çıtayı düşürmeyin. Gecenin bir yarısında bu ülkede huzurla güvenle bir annenizin, bir kardeşinizin, üniversiteden bir öğrencinin, yaşlı bir büyüğünüzün bir sokakta rahat, bir başına gezebilmesi için ortaya bütün fedakarlığı koymaya hazır mısınız? Bu ülkeyi terör illetinden kurtarabilmek, PKK'yı ve DHKP-C'yi bu ülkeyi yılan gibi sarmayı kendine görev edinen, başkalarının talimatıyla beraber bu ülkeyi çökertmeyi düşünen FETÖ'yü bu ülkenin topraklarının diplerine kadar gömmeye hazır mısınız? Şefkatle, merhametle, milletimize 24 saat hizmet etmeye hazır mısınız? Bu ülke için ay yıldızlı bayrak için Ezanı Muhammedi için Allahuekber için bu ülkeye kötü niyet besleyenler ve tuzak kuranlara karşı çıkmak için benim polis arkadaşlarım şehadete hazır mısınız? Sizlerle gurur duyuyorum. Allah'a emanet olun."