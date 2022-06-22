Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan, sabotaj ihtimali üzerinde de durulan yangınla ilgili Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, çıkış nedeninin tespiti için özel ekip kurulduğu öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi.