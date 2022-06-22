Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 12:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ömer Çelik: Yangına hızla müdahale edildi, resmi açıklamalar takip edilmeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Marmaris'teki yangın hakkındaki provokasyon amaçlı açıklamaların dikkate alınmamasını istedi. Çelik, orman yangınına hemen müdahale edildiğini hatırlatarak "Devletimiz tüm varlığıyla vatandaşlarımızın yanındadır" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmaris'e "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Devletin tüm varlığıyla vatandaşların yanında olduğunu belirten Çelik, şu sözleri kullandı:
"Yangına dakikalar içinde müdahale edilmeye başlandı. Vatandaşlarımızın sadece resmi açıklamaları takip etmesi önemlidir. Yalan haber yayan ve provokasyon amaçlı açıklamaların hiçbir şekilde dikkate alınmaması gerekir. Yangına karadan ve havadan tüm imkanlarla müdahale eden ekiplerimizin fedakarca çalışmalarına teşekkür ediyoruz. Tecrübeli ekiplerimizin insanüstü gayretle çalışmaları her türlü takdiri hak etmektedir."
Etiketler: Ömer Çelik Orman Yangını
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