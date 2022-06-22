Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Atık Toplayıcıları" konulu Genelge yayımladı.

Genelge ile atık emekçilerine mesleki statü verilerek daha sağlıklı ortamda çalışabilecekleri koşullar sağlandı. Bu kapsamda atık toplayıcıları, “Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı” sahibi olabilecek.

Başvurular nereden yapılacak?

Kart için 18 yaş ve üzerindeki atık toplayıcılarının, T.C kimlik numarasıyla bulundukları bölgedeki belediyeye başvurması gerekiyor.

Kart almaya hak kazananlar, kayıtlı oldukları ilçe dışında başka bir ilçede atık toplama işi yapamayacak.

Piyasa koşullarına göre ödeme yapılacak

Atık toplayıcıları topladıkları atıkları, belediyelerin atık getirme merkezlerine teslim edecek. Atıklar burada tartılacak ve piyasa koşulları dikkate alınarak ödeme yapılacak.

Belediyelerin belirlediği esasların dışında faaliyet gösterenlerin ise izinleri iptal edilecek.

