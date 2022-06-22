Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gara'da MİT operasyonu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği iki ayrı operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.
17 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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