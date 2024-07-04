Marmaris’te 37 düzensiz göçmen yakalandı

Marmaris ilçesi Alagermesi Koyu’nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken gerçekleştirilen çalışmada kara üzerinde bulunan 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris ilçesinde ikinci olayda da Bozburun mevkiinde karada çok sayıda düzensiz göçmen tespit edildi.

Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından kara üzerinde bulunan 25 düzensiz göçmen yakalandı.