Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesi için çalışma yaptı.

Karadeniz Ereğli, Çaycuma ve Gökçebey ilçelerinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, kök kenevir bitkisi, uyuşturucu ham maddesi, kubar esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 32 fişek, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 14 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

5 şüpheli yakalandı

Yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheli ise salıverildi.