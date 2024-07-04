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Güncel
AA 04.07.2024 09:48

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu
[Fotograf: İHA]

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesi için çalışma yaptı.

Karadeniz Ereğli, Çaycuma ve Gökçebey ilçelerinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, kök kenevir bitkisi, uyuşturucu ham maddesi, kubar esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 32 fişek, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 14 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

5 şüpheli yakalandı

Yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheli ise salıverildi.

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