Yozgat'ta tarihi Başçavuş Çifte Hamamı'ndaki restorasyon çalışmasında sona gelindi

Vali Mehmet Ali Özkan, Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Yozgat Belediye Başkanı Yardımcısı Serdar Açıkgöz ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci, restorasyon çalışmaları süren, halk arasında "Yanan Hamam" olarak da bilinen tarihi yapıda incelemelerde bulundu.

Vali Özkan, burada yaptığı açıklamada, kentin tarihi güzelliklerini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Mazisi 200 yıla dayanan Başçavuş Çifte Hamamı'nda geçen sene başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Özkan, "1978'den bu tarafa yanmış ve yıkılmış olarak ortada kalan bu eser, inşallah çok yakın zamanda insanımızın hizmetine kavuşturulacak. İlimizin değerlerini hayata geçirme konusunda Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün yeni çalışmaları var. İnşallah o eserlerimizi de restore edip insanımızla buluşturacağız. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Yapının, restorasyonu tamamlandıktan sonra hamam olarak kullanılmayacağını dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Hamamda su nedeniyle buharlaşmanın oluşması doku ve yapıyı zedeleyeceği için bu yapıyı hamam olarak değil de farklı alanlarda nasıl kullanabiliriz, onun çalışmalarını yapıyoruz. Buhar ve suyuyla duvarların buluşması alana zarar verebilir diye arkadaşlarımızın bir değerlendirmesi var. Bu vesileyle en uygun şekilde nasıl değerlendirilebilirsek o şekilde hem de korumak kaydıyla bir çalışma içerisindeyiz, onu da zamanla göreceğiz."

Karaca ise yapının restorasyon maliyetinin 11 milyon 500 bin lira olduğunu belirterek, "Önemli olan tarihi yapının kurtulmasıdır. Bugün itibarıyla tarihi yapının son rötuşlarını yapıyoruz. İnşallah Genel Müdürlüğümüz ve Valiliğimizin alacağı bir kararla fonksiyonu belli olacaktır. Çevre düzenlemesinden dolayı da Belediye Başkanlığına teşekkür ediyorum." dedi.