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Türkiye
AA 24.09.2023 16:35

Marmaris'te 12 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 12 düzensiz göçmen yakalandı, göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Marmaris'te 12 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]

İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi çalışmaları kapsamında bir minibüsü takibe aldı.

Durdurulan araçta, aralarında çocukların da bulunduğu 12 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri para karşılığı yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlenen minibüs sürücüsü Ö.A. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen göçmen kaçakçılığı zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Muğla Düzensiz Göçmenler
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