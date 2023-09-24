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Türkiye
DHA 24.09.2023 15:37

Antalya'da iki ayrı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Manavgat ve Kaş ilçelerinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleriyle kontrol altına alındı.

Kaş'a bağlı Sütleğen Mahallesi Sinekçi mevkisinde saat 14.15 sıralarında çıkan orman yangını 2 helikopter, 1 uçak ve 6 arazöz ile çok sayıda personelin katılımıyla yapılan müdahale sonunda yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangının ne kadar alanda etkili olduğu henüz öğrenilemezken, bölgedeki ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Öte yandan, Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi yakınlarında da orman yangını çıktı.

İhbarla bölgeye Taşağıl ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Dağlık ve engebeli bölge olması nedeniyle kara ekiplerinin güçlükle ilerleyebildiği yangın bölgesinde alevlere 6 helikopter ve 2 uçak ile müdahale edildi.

Yaklaşık 20 dönümlük alanda etkili olduğu belirtilen yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

Bu bölgede de soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Antalya Orman Yangını
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