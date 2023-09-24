İstanbul'da sebze yüklü tır dorsesi devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde seyir halindeki Yusuf H'nin kullandığı tırın dorsesi, Pendik Kurnaköy-2 gişelerini geçtikten sonra kupa kısmından ayrılarak bariyerlerin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle yola savrulan sebzeler trafiğin aksamasına neden oldu. Yaralanan kimsenin bulunmadığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, yolun 2 şeridini trafiğe kapatırken araçların diğer iki şeritten kontrollü olarak geçmesini sağladı.

Yola dökülen sebzeler, olay yerine getirilen başka bir tıra yüklendi.

Devrilen tırın dorsesinin kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.