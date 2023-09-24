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Türkiye
AA 24.09.2023 15:44

İstanbul'da sebze yüklü tır dorsesi devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sebze yüklü tırın dorsesinin devrildiği kaza, İstanbul istikametindeki trafik akışının aksamasına neden oldu.

İstanbul'da sebze yüklü tır dorsesi devrildi
[Fotograf: AA]

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde seyir halindeki Yusuf H'nin kullandığı tırın dorsesi, Pendik Kurnaköy-2 gişelerini geçtikten sonra kupa kısmından ayrılarak bariyerlerin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle yola savrulan sebzeler trafiğin aksamasına neden oldu. Yaralanan kimsenin bulunmadığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'da sebze yüklü tır dorsesi devrildi

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, yolun 2 şeridini trafiğe kapatırken araçların diğer iki şeritten kontrollü olarak geçmesini sağladı.

Yola dökülen sebzeler, olay yerine getirilen başka bir tıra yüklendi.

Devrilen tırın dorsesinin kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

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İstanbul Trafik Kazası Kuzey Marmara Otoyolu
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