Türkiye
Marmaris açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem05 Ekim 2019 Cumartesi 17:59 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 18:05
AFAD, Marmaris açıklarında saat 17.51'de 4,3 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 17.51'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin merkez üssünün Marmaris ilçesine 75 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 45 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Kaynak: AA