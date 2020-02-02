Marmaris açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 72,17 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 157,03 kilometre açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 13.40'ta meydana gelen deprem, 19,27 kilometre derinlikte kaydedildi.
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