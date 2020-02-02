Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 72,17 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 157,03 kilometre açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 13.40'ta meydana gelen deprem, 19,27 kilometre derinlikte kaydedildi.