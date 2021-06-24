Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 13:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Marmara'dan çıkan müsilaj Şile'de toplanıyor
[Fotoğraf: DHA]
Marmara Denizi'nden çıkan müsilaj (deniz salyası), Şile Kömürcüoda Katı Atık Bertaraf Tesisleri'nde toplanıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen çalışmalarda denizden toplanan müsilaj, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSTAÇ'a ait Şile Kömürcüoda Katı Atık Bertaraf Tesisleri'ndeki Düzenli Depolama Alanı'na getiriliyor.
Sızdırmaz vidanjörlerle getirilen müsilaj 3 bin metreküplük depolama alanına dökülüyor.
[Fotoğraf: DHA]
Müsilaj toprağa dökülüyor
Depolama alanı çöplerin döküldüğü yerin hemen yanında bulunuyor. Toprağa dökülen müsilajın kahverengi renk aldığı ve su birikintilerinin de oluştuğu görülüyor.
Depolama alanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İBB ve özel kuruluşların topladığı müsilaj getiriliyor.
Etiketler: Marmara Bölgesi Müsilaj
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