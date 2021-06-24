Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 13:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marmara'da toplanan müsilaj miktarı 6 bin metreküpü geçti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında 6159 metreküp müsilaj toplanarak düzenli depolama tesislerine taşındı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj seferberliğinin 16'ıncı gününde toplanan 421 metreküp müsilajla birlikte toplamda 6 bin 159 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdiklerini açıkladı.
Denetimlerde mevzuata aykırı davranan 20 işletmeye faaliyetten men cezası verildi.
Toplam 6 bin 148 denetimde işletmelere 13 milyon 897 bin TL idari para cezası uygulandı.
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