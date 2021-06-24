Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj seferberliğinin 16'ıncı gününde toplanan 421 metreküp müsilajla birlikte toplamda 6 bin 159 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdiklerini açıkladı.

Denetimlerde mevzuata aykırı davranan 20 işletmeye faaliyetten men cezası verildi.

Toplam 6 bin 148 denetimde işletmelere 13 milyon 897 bin TL idari para cezası uygulandı.