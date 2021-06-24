İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu İzleme ve Yürütme Kurulu ile Trafik Güvenli İhtisas Grupları Toplantı Programına katıldı.

Hız limiti çalışması

Otoyollarda hız limitlerinin artırılabileceğinin sinyalini verdi. Soylu, "Yeni otobanlardan yeni kara yollarında başlamak sureti ile bir adım atılması üzerine bir çalışma gerçekleştirilmektedir" dedi.

Tek çağrı merkezi sistemine geçiliyor

Bakan Soylu, tek çağrı merkezi sistemi çalışmalarında da sona gelindiğini açıkladı. "Haziran sonu itibarıyla tüm Türkiye'de ALO 112 ile tek çağrıya geçiyoruz" dedi.