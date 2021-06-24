Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 13:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu: Otoyollarda hız limiti bir miktar artabilir
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Soylu, hedefin trafikte can kaybının sıfıra indirmek olduğunu vurguladı. Otoyollarda hız limitlerinin artırılmasına yönelik çalışma yapıldığını da söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu İzleme ve Yürütme Kurulu ile Trafik Güvenli İhtisas Grupları Toplantı Programına katıldı.
Hız limiti çalışması
Otoyollarda hız limitlerinin artırılabileceğinin sinyalini verdi. Soylu, "Yeni otobanlardan yeni kara yollarında başlamak sureti ile bir adım atılması üzerine bir çalışma gerçekleştirilmektedir" dedi.
Tek çağrı merkezi sistemine geçiliyor
Bakan Soylu, tek çağrı merkezi sistemi çalışmalarında da sona gelindiğini açıkladı. "Haziran sonu itibarıyla tüm Türkiye'de ALO 112 ile tek çağrıya geçiyoruz" dedi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu Trafik
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