Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 661'inci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden İmmihan Nilifırka, oğlu Mehmet için başlattığı eylemi sürdürdüğünü söyledi.

"HDP olmazsa bir çocuk kaybolmaz, dağa gitmez"

Evladından 6 yıldır haber alamadığını ifade eden Nilifırka, "Eylemimizde kararlıyız, çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. HDP olmazsa bir çocuk kaybolmaz, dağa gitmez. Çocuklarımızın kaçırılmasından sorumlu tuttuklarımızın kapısındayız, evlatlarımızı HDP'den istiyoruz." diye konuştu.

Baba Zeki Öz de oğlu Hasan'dan 4 yıldır haber alamadığını dile getirdi. "Oğlum HDP tarafından kandırılarak dağa götürüldü." diyen Öz, oğlunun geri dönmesini istediğini, evladı gelinceye kadar eylemi sürdüreceğini aktardı.