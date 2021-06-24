Esenyurt'ta arazide yavru bir köpeğin bir noktaya bakarak havladığını duyan çocuklar, bunun bir yuva olduğunu ve üzerinin toprakla kapatıldığını fark ettiler.

Toprağı hızlı bir şekilde elleriyle kazan çocuklar, yavru köpekleri kurtardılar.

Yavruları kurtaran çocuklardan biri, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Yavru köpeklerin bulundukları yuvanın üzerine toprağın kayarak mı geldiği, birilerinin bilerek mi gömdüğü bilinmiyor.