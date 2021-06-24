Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 11:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Toprak altındaki yavru köpekleri çocuklar kurtardı
İstanbul'da boş araziden ses geldiğini duyan çocuklar, yuvalarına gömülmüş haldeki 4 yavru köpeği fark etti. Çocuklar elleriyle toprağı kazarak köpekleri kurtardı.
Esenyurt'ta arazide yavru bir köpeğin bir noktaya bakarak havladığını duyan çocuklar, bunun bir yuva olduğunu ve üzerinin toprakla kapatıldığını fark ettiler.
Toprağı hızlı bir şekilde elleriyle kazan çocuklar, yavru köpekleri kurtardılar.
Yavruları kurtaran çocuklardan biri, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.
Yavru köpeklerin bulundukları yuvanın üzerine toprağın kayarak mı geldiği, birilerinin bilerek mi gömdüğü bilinmiyor.
Son Haberler
- 14:27
- 14:24
- 14:16
- 14:13
- 14:00
Sıradaki Haber
Kişisel veri ihlallerine 46 milyon lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz