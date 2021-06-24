Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, bugüne kadar kuruma yapılan ihbar, şikayet ve yaptırımlarla ilgili bilgileri paylaştı.

Bilir, "Bugüne kadar 9755 ihbar ve şikayet gelmiştir. 46 milyon 205 bin 828 lira idari para cezası uygulanmıştır." dedi.

İnternetten başvuru imkanı

Kişisel veri ihlallerinde, vatandaşlar şikayetlerini ve veri sorumlularının ihlal bildirimlerini elektronik ortamda iletebiliyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), "www.kvkk.gov.tr"de "İlgili kişi şikayet bildirimi" adı altında "KVKK Şikayet Modülü" oluşturdu. Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin başvurularını bu alandan yapmalarına, başvurularını takip edebilmelerine imkan tanındı.

"e-Devlet" şifresiyle giriş gerçekleştirilen şikayet modülünde, kuruma başvuru yapılmadan önce veri sorumlusuna başvurmanın yasal bir zorunluluk olduğu, bu gerçekleştirilmeden kuruma intikal eden şikayetlerin incelemeye alınamadığına yönelik uyarı da yer alıyor.

Başvuru sisteminde, veri sorumlusuna yapılan başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması, veri sorumlusunun başvuruya cevap vermemesi halinde yapılacaklar ve kuruma başvuruların süreleri hakkında da bilgiler sunuldu.

Öte yandan, veri sorumlularının veri ihlal bildirimlerini elektronik ortamda yapmalarına ilişkin uygulama da hayata geçirilmişti. Daha önce veri sorumluları tarafından yapılacak ihlal bildirimlerinde kullanılmasına karar verilen "Kişisel veri ihlali bildirim formu"nun da kurumun internet sitesinde yer alan "https://ihlalbildirim.kvkk.gov.tr" adresi üzerinden KVKK'ye iletilmesi sağlandı.

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