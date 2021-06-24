Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Roma ve Bizans dönemine ait 54 sikke ele geçirildi
Mersin'in Yenişehir ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 54 sikke, 3 heykelcik, kolye ve yüzük ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bir zanlının tarihi eser olduğu değerlendirilen eşyaları satmak için müşteri aradığı belirlendi.
Ekipler operasyonla zanlıyı yakaladı. Şüphelinin adresinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 54 sikke, 3 bronz heykelcik, bronz kolye ve yüzük ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Tarihi Eser
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