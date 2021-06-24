İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bir zanlının tarihi eser olduğu değerlendirilen eşyaları satmak için müşteri aradığı belirlendi.

Ekipler operasyonla zanlıyı yakaladı. Şüphelinin adresinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 54 sikke, 3 bronz heykelcik, bronz kolye ve yüzük ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Eserler, Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.