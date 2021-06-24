Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
50 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Adana'da 50 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
14 yaralama, uyuşturucu ticareti, yağma, resmi belgede sahtecilik ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 50 yıl 10 ay hapis cezası bulunan N.U'yu yakalamak için çalışma başlatıldı.
Ekipler, yaptıkları araştırmayla firari hükümlünün merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı. Evde, ruhsatsız tabanca ve 670 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. N.U, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Adana
Son Haberler
- 11:21
- 11:11
- 11:12
- 11:20
- 11:04
Sıradaki Haber
Vahşi sulama ürün, toprak ve doğal kaynaklara zararlı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz