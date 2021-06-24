14 yaralama, uyuşturucu ticareti, yağma, resmi belgede sahtecilik ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 50 yıl 10 ay hapis cezası bulunan N.U'yu yakalamak için çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla firari hükümlünün merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı. Evde, ruhsatsız tabanca ve 670 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. N.U, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.