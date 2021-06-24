Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 11:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da ölü yunus kıyıya vurdu
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde telef olan 1,5 metrelik yunus kıyıya vurdu.
Yahşi Mahallesi Kargı Sitesi sahilinde yunus görenler, Bodrum Belediyesine ihbarda bulundu.
Bölgeye gelen belediye ekipleri ve hayvanseverler, yaklaşık 1,5 metrelik balığın öldüğünü belirledi.
Yunus, uygun bir alana gömülmek üzere belediyenin temizlik işleri ekiplerince bölgeden alındı.
Son Haberler
- 12:11
- 12:19
- 12:01
- 12:02
- 12:06
Sıradaki Haber
Roma ve Bizans dönemine ait 54 sikke ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz