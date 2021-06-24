Kocaeli'de TEM Otoyolu İzmit Kuruçeşme gişeleri mevkiinde ters yöne giren otomobil, hızla ilerlemeye başladı. Otomobili gören diğer araç sürücüleri ise korna çalarak ve selektör yaparak sürücüyü uyarmaya çalıştı.

Uyarılara aldırış etmeyen sürücü, hızla yola devam ederken, diğer araç sürücüleri o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.