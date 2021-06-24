Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 12:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ters yönde ilerledi, uyarılara aldırmadı
Kocaeli TEM Otoyolu'nda ters yöne girerek hızla ilerleyen otomobil, uyarılara aldırmadan yoluna devam etti. O anlar kamerayla kaydedildi.
Kocaeli'de TEM Otoyolu İzmit Kuruçeşme gişeleri mevkiinde ters yöne giren otomobil, hızla ilerlemeye başladı. Otomobili gören diğer araç sürücüleri ise korna çalarak ve selektör yaparak sürücüyü uyarmaya çalıştı.
Uyarılara aldırış etmeyen sürücü, hızla yola devam ederken, diğer araç sürücüleri o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.
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