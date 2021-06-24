Koronavirüs vaka sayısında mart ve nisan ayında yüzde 100 artışın görüldüğü Ordu'da, alınan tedbirler ve beraberindeki aşılama ile iyiye gidiş sürüyor.

Kentte, Sağlık Bakanlığı koronavirüs güncel risk haritasında, geçen haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 7'lik düşüş görüldü.

19 ilçeye sahip 761 bin nüfusun olduğu Ordu'da, uygulanan sıkı tedbirler sonucu Gürgentepe, Kabadüz, Gülyalı ve Çaybaşı ilçesinde haziran ayında koronavirüs vakasına rastlanmadı.

Bazı ilçelerde de uzun aradan sonra 1'er vakaya rastlanırken yoğun bakım oranlarında da ciddi gerileme kat edildi.

"Vakalar 4 ilçede sıfırlandı"

İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, alınan tedbirlerin olumlu sonuç verdiğini söyledi.

“Ordu’da sayın bakanımızın açıkladığı gibi atak hızımız yüz binde 55’lere indi. Bu hafta itibariyle atak hızımız 50’nin altında duruyor. İnşallah bu haftayı 50’nin altında tamamlayacağız. Bu atak hızımızın düşmesiyle beraber vakaların sıfır olduğu ilçelerimiz mevcut. Gürgentepe ilçemizde haziran ayının başından itibaren koronavirüs vakası görülmedi. Bu sevindirici. Aynı şekilde Kabadüz, Gülyalı, Çaybaşı gibi ilçelerimizde vakalara rastlanılmamaktadır.”

"Ölümlü vakalar 10 günde 1 olarak meydana geldi"

Geçen aylarda ölümlü vakaların sıklıkla meydana geldiği kentte durumun değiştiğinide sözlerine ekleyen Kasapoğlu, “Hastanelerimizdeki yoğunluğumuz tamamen azalmış durumda. Biz artık COVID-19 için ayırdığımız alanları azalttık. Hatta bazı hastanelerimizde tamamen kapattık diyebiliriz. Normal hasta kabul eder pozisyondayız. Yoğun bakımda ağar hastalarımız kalmadığı gibi, vakadan ölüme dönüşme sıklığımız 10 günde 1 olarak meydana geldi” dedi.