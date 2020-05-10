Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde az bulutlu ve açık hava görüleceği tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. Rüzgar, güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.