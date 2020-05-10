Haber Giriş: Kaynak: AA
Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin 2-4 derece üzerine çıkacak
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde az bulutlu ve açık hava görüleceği tahmin ediliyor.
Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. Rüzgar, güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
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