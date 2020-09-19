Haber Giriş: Kaynak: AA
Marmara'da parçalı bulutlu hava bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.
Bölgede parçalı bulutlu hava hakim olması öngörülüyor.
Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgar nedeniyle olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: hava durumu meteorolojiSon Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 10:11
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