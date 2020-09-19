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Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçisinde bir otomobil kamyona çarptı. Kaza sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Otoyolun Kuzey Marmara Otoyolu yol ayrımı İstanbul yönünde Arif Uğur'un kullandığı otomobil, Y.C. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.
Kazada, sürücünün eşi Yeşim Uğur araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Uğur'u bulunduğu yerden güçlükle çıkardı. Yeşim Uğur'un, 112 Acil Servis ekiplerince burada yapılan ilk müdahalesinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücü Uğur, çocukları olduğu öğrenilen Tuna, Ayşe ile kardeşi Eyüp Uğur ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yeşim Uğur'un cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından morga götürüldü.
Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Etiketler: Anadolu Otoyolu kaza anadolu otoyoluSon Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 09:57
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