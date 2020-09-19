İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağaylı köyünde M.Ç'nin evinin bahçesinde sahte içki ürettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takip sonucu şüphelinin bahçeye kurduğu düzenekle sahte rakı ürettiği belirlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sulakyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda M.Ç. gözaltına alındı.

Aramalarda, 950 litre sahte rakı, bir kazan düzeneği, 9 milimetre ruhsatsız tabanca ve buna ait şarjör ile mermi ele geçirildi.