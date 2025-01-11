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Türkiye
AA 11.01.2025 12:44

Marmara ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Marmara ve Kıyı Ege'de yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Marmara ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak, Marmara ve Kıyı Ege'de yarın öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, Trakya Kesimi'nde kuvvetli yağmur ve sağanak zamanla yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin güneyi ile Kıyı Ege'de (İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa'nın batısı) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak (kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak), Muğla'nın kıyı ilçelerinde ise çok kuvveti ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

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Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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