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Türkiye
AA 11.01.2025 09:23

"Gizli servistenim" dedi, 1 milyon lira dolandırdı

Denizli'nin Çardak ilçesinde, telefonda kendini "polis" olarak tanıtıp 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

"Gizli servistenim" dedi, 1 milyon lira dolandırdı

Alınan bilgiye göre, Söğüt Mahallesi'nde yaşayan Hasan Hüseyin Topuz (73), 24 Aralık'ta kendisini "gizli istihbarat servisinden komiser Kenan" olarak tanıtan bir kişinin "kişisel veri ve tapuların teröristlerin eline geçti" diyerek yaklaşık 1 milyon değerinde ziynet eşyası ve parasının dolandırıldığı iddiasıyla jandarmayı arayarak yardım istedi.

Şikayet üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüphelinin H.K. (24) olduğunu ve İstanbul'a kaçtığını tespit etti.

Suçunu itiraf etti

Olaydan bir hafta sonra İstanbul'da lüks bir rezidansa yapılan operasyonla, üzerinde suçta kullanıldığı tespit edilen 4 telefon, 1 dolar, 20 avro, 4 bin 14 lira ile yakalanarak Denizli'ye getirilen şüpheli, ifadesinde suçunu itiraf etti.

Dolandırıcılıktan 3 ayrı sabıkası çıktı

Hakkında 3 ayrı dolandırıcılık suçundan sabıkası bulunduğu öğrenilen zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Denizli Dolandırıcılık
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