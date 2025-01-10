Puslu 1.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.01.2025 23:00

İstanbul'da müşterileri dolandıran taksicilere operasyon: 21 zanlı tutuklandı

İstanbul'da, araçlarına binen turistleri paralarını kontrol etme bahanesiyle dolandıran taksi şoförlerinin de aralarında bulunduğu suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da müşterileri dolandıran taksicilere operasyon: 21 zanlı tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, yabancı uyruklu bazı turistlerin Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Fatih ilçelerinde bindikleri taksilerde sürücüler tarafından dolandırılmalarına ilişkin yapılan çalışmada gözaltına alınan 24 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

İfadesi alınan 3 şüpheli savcılıktan serbest kalırken, suç örgütünün elebaşı S.Ü'nün de aralarında bulunduğu 21 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerin tamamının tutuklanmasına karar verdi.

Operasyon

Polislerce yapılan çalışmada, taksi şoförleri ve onlarla hareket eden şüphelilerin, organize şekilde yabancı uyruklu turistleri takip edip kendi araçlarına yönlendirdikleri, taksicilerin de müşteriden aldıkları paraların bir kısmını geçerli olup olmadığını kontrol etme bahanesiyle "tırnakçılık" diye tabir edilen yöntemle çaldıkları belirlenmişti.

Ekiplerce, S.Ü'nün elebaşı olduğu suç örgütünün bu şekilde 33 eylemde bulunduğu açığa çıkarılmıştı.

Silivri, Bahçelievler, Eyüpsultan, Esenler, Esenyurt, Ümraniye, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Şişli, Bağcılar, Ataşehir ve Pendik'te 7 Ocak'ta 36 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, S.Ü'nün de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER
İstanbul Taksi Turist
Sıradaki Haber
Ankara'da sahte belge soruşturması: 15 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:50
Grönland Başbakanı Egede'den, Trump ile görüşmeye "yeşil ışık"
23:48
Güney Kıbrıs'ta İnfluenza A virüsü nedeniyle bir haftada 4 kişi öldü
23:39
Eski UCM Başkanı'ndan, Polonya'nın ülkeyi ziyareti halinde Netanyahu'yu tutuklamama tutumuna tepki
23:51
Bakan Kacır: Çelik kubbe projesini başarıyla gerçekleştireceğiz
22:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mülki idare amirlerimizin gününü kutluyorum
23:05
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye taziye mesajı
Halfeti ilçesindeki batık kent: Çekem Mahallesi ve Savaşan köyü
Halfeti ilçesindeki batık kent: Çekem Mahallesi ve Savaşan köyü
FOTO FOKUS
Restoranı kundaklamaya çalışan saldırgan kendini yaktı
Restoranı kundaklamaya çalışan saldırgan kendini yaktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ