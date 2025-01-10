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Türkiye
TRT Haber 10.01.2025 20:42

Bankadan yanlışlıkla verilen 100 bin lirayı iade etti

Artvin'in Hopa ilçesinde Muzaffer Üçüncü, bankanın fazladan ödediği 100 bin lirayı iade etti.

Bankadan yanlışlıkla verilen 100 bin lirayı iade etti

Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Üçüncü, iki gün önce hesabından 100 bin lira çekmek için bankanın Hopa şubesine gitti.

Hesabından 100 bin lira çekmek için işlem yapılmasını isteyen Üçüncü, görevlinin teslim ettiği parayı çantasına koyarak şubeden ayrıldı.

Fazla verilen parayı bankaya iade etti

Üçüncü, daha sonra döviz bürosunda işlem yaptırdığı sırada 200 bin lira verildiğini fark etti.

Bankaya geri giden Üçüncü, durumu anlatarak 100 bin lirayı teslim etti.

Üçüncü, "Hesabımda olan 100 bin lira paramı aldım, döviz bürosundan dolar almak istiyordum.100 bin liramı verdim meğer 200 bin liraymış. Dövizci bana bu paranın çok olduğunu söyledi. Tekrar bana 100 bin liramı iade etti. Bende geldim 100 Bin lirayı bankaya geri verdim"dedi.

Bankadan yanlışlıkla verilen 100 bin lirayı iade etti

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