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Türkiye
AA 10.01.2025 20:26

Adana'da su borusu patladı, otobüs çukura düştü

Adana'da özel halk otobüsü, su borusu patlaması sonucu oluşan çukura düştü.

Adana'da su borusu patladı, otobüs çukura düştü

Veli Bala'nın kullandığı özel halk otobüsü, Çukurova ilçesi Fazlı Meto Bulvarı'nda suyla kaplı yolda hareket halindeyken arka tekeri gevşeyen zeminin üzerine geldiği sırada yol çöktü.

Otobüsün arka tekeri oluşan yaklaşık 1 metrelik çukura düştü.

Olayın haber verilmesi üzerine Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri hattaki suyu kesti. Çevrede önlem alan ekipler yolu trafiğe kapattı.

Otobüs şoförü Bala, gazetecilere, hareket ettikleri sırada yolun suyla kaplı olduğunu, zeminin görünmediğini söyledi.

"Yol yarıldı, otobüs içine girdi"

Bala, "Otobüsle ilerliyorduk. Ön tekerden sonra arka tekere geldiğimizde bir ses geldi, yol bildiğin içeri çöktü. Sanki yer yarıldı içine girdiniz derler ya bildiğin yol yarıldı otobüs içine girdi." dedi.

Otobüs yolcularından Akın Yaman da otobüste kulaklıkla müzik dinlerken olayın olduğunu ifade etti.

Yaman, "Yolda su vardı, çukur yoktu, biz geçince çukur oluştu. Biz de geçerken suyun içine gömüldük." diye konuştu.

Adana'da su borusu patladı, otobüs çukura düştü

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