Marmara Üniversitesinden TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a fahri doktora

Marmara Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yıl Açılışı ve Fahri Doktora Tevcih Töreni, üniversitenin Sultanahmet'teki rektörlük binasında gerçekleştirildi.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar törende yaptığı konuşmada, üniversitelerin üzerine düşen asli görevinin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal hizmetler olduğunu söyledi.

Üniversitenin öğretim elemanları ve idari personel, 17 fakülte, 4 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu ile mevcudu 85 bine ulaşan öğrenciye hizmet verdiğini belirten Özvar, "Üniversitenin ülkenin beşeri sermayesini yükseltmek ve nitelikli hale getirmek yanında diğer önemli bir işlevi araştırmalar yoluyla bilimsel bilgi üretiminde ulusal ve uluslararası düzeyde söz sahibi olabilmektir. Türk üniversiteleri küresel bilimsel araştırma yönetim sahasında rakipleriyle ciddi bir yarışma içerisindedir" diye konuştu.

Marmara Üniversitesinin TÜBİTAK destekli çevre teknolojileri, hastalıklar ve tedavi süreçleri ile biyoteknoloji alanında kabul gördüğü strateji belgeleri ve ilgili alanlarda yaptığı çalışmalarla stratejisini ortaya koyduğunu aktaran Özvar, şöyle devam etti:

"Üniversitemiz eğitim ve öğretim ile bilimsel işlevlerinin yanı sıra ürettiği bilgiyi toplumun hizmetine sunmak gibi bir diğer görevi de yüksek sorumluluk bilinciyle yerine getirmektedir. Eğitim, çevre ve sağlık alanlarında kitap toplama, ağaç dikme, çevre bilinci, bilgilendirme toplantıları, ilk yardım, madde bağımlılığına karşı mücadele, köy okullarına yardım ve halka açık kurslar gibi sosyal sorumluluk projelerine öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin katılımını desteklemektedir."

"İlk stratejik hedefimiz araştırma üniversitesi statüsünü kazanmaktır"

Prof. Dr. Özvar, Türkiye'nin içinden geçtiği süreçte üniversitelerin üzerine ciddi sorumluluklar düştüğüne işaret ederek, maliyet enflasyonunun ülke ekonomisine tesir ettiği bugünlerde Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu katma değerleri üretmek için kamu sektörü, özel sektör ve üniversiteler arasında daha yakın ve verimli iş birliklerinin geliştirilmek zorunda olduğunu vurguladı.

Üniversitenin bu dönemde 2 temel stratejik hedefi olduğunu belirten Özvar, "İlki hak ettiği araştırma üniversitesi statüsünü kazanmaktır. İnşallah üniversitemiz kısa zamanda bu hedefine ulaşacaktır. İkinci hedefimiz ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle üniversitemize tahsis edilen Maltepe'deki yeni yerleşkemize geçebilmektir" diyerek sözlerini tamamladı.

Daha sonra Marmara Üniversitesi tarafından TBMM Başkanı Binalı Yıldırım'a tevdi edilen fahri doktora unvanına ait senato kararı okundu. Kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük iç ve dış tehditlere maruz kaldığı bir dönemde, demokratik, siyasal rejimin korunarak milli birlik ve bütünlüğümüzün teminat altına alınmasına yönelik sergilediği olağanüstü çabaları; küresel ekonomik ve finansal istikrarsızlıkların dünya ekonomilerini derinden etkilediği zamanlarda ülkemizde yapısal reformların hayata geçirilerek, toplumsal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir kılınmasında gösterdiği üstün gayretleri; başta Ortadoğu coğrafyası olmak üzere dünyanın pek çok bölgesini sarsan askeri gerilimlerin ve çatışmaların yoğunlaştığı bir ortamda uluslararası barışın tesis ve muhafaza edilmesine dair yürüttüğü yapıcı girişimleri; ülkemizin kamu yönetimi modelinde yapılan köklü değişmeler yoluyla resmi kurum ve kuruluşların daha etkin ve verimli işleyişlerine öncülük eden katkıları muvacehesinde TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım'a Marmara Üniversitesi Senatosunun 15 Ekim 2018 tarihli kararıyla Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda fahri doktor unvanı tevcih edilmiştir."

Kararın okunmasının ardından Prof. Dr. Özvar, Meclis Başkanı Yıldırım'a fahri doktora unvanını tevdi etti.

Kaynak: AA