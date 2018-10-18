  • 19 EKIM 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.634
    EURO 6.462
  • BIST 97453.96
    ALTIN 222.222
Buradasınız : » » Irak'ın kuzeyinde silah ve mühimmat depoları imha edildi

Irak'ın kuzeyinde silah ve mühimmat depoları imha edildi

Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Irakın kuzeyinde silah ve mühimmat depoları imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt dışında terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine bugün hava harekatları düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edildi.

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Irak'ın kuzeyi, zap, Avaşin-Basyan, hava harekatı, silah, mühimmat, Sığınak, barınak
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER