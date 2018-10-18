Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kardeşçe" şiiriyle taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla geçtiğimiz gün yaşamını yitiren Bahaettin Karakoç'u andı.
Ha gayret de bıçkın gönül ha gayret— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 18 Ekim 2018
Yüksel gök katına, arz’ı seyran et
Sırt sırtadır dünya ile ahiret
Zemin berkse hep tavana gülümser
Mekanın cennet olsun "Beyaz Kartal" Bahaettin Karakoç...
Bahaettin Karakoç'un Kardeşçe Şiiri'nden, "Ha gayret de bıçkın gönül ha gayret /Yüksel gök katına, arz’ı seyran et/Sırt sırtadır dünya ile ahiret/Zemin berkse hep tavana gülümser." dizelerine yer vererek, "Mekanın cennet olsun 'Beyaz Kartal' Bahaettin Karakoç..." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA