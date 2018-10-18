Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kardeşçe" şiiriyle taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla geçtiğimiz gün yaşamını yitiren Bahaettin Karakoç'u andı.

Ha gayret de bıçkın gönül ha gayret

Yüksel gök katına, arz’ı seyran et

Sırt sırtadır dünya ile ahiret

Zemin berkse hep tavana gülümser



Mekanın cennet olsun "Beyaz Kartal" Bahaettin Karakoç... — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 18 Ekim 2018

Bahaettin Karakoç'un Kardeşçe Şiiri'nden, "Ha gayret de bıçkın gönül ha gayret /Yüksel gök katına, arz’ı seyran et/Sırt sırtadır dünya ile ahiret/Zemin berkse hep tavana gülümser." dizelerine yer vererek, "Mekanın cennet olsun 'Beyaz Kartal' Bahaettin Karakoç..." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA