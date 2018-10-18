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İstanbul Valiliği'nden 29 Ekim kutlamaları açıklaması

İstanbul Valiliği, sosyal medyada yayılan "Valiliğin okullara gönderdiği yazıyla 29 Ekim kutlamaları yapılmayacak" paylaşımlarının yalan olduğu, kutlamaların yapılacağını belirtti.

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İstanbul Valiliğinden 29 Ekim kutlamaları açıklaması

İstanbul Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve "Valiliğin, okullara gönderdiği yazıyla 29 Ekim kutlamaları yapılmayacağı" söylentilerine yanıt verdi. 

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okullarımızda coşkuyla kutlanacaktır"

Valiliğin, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, böyle bir talimat olmadığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkuyla kutlanacağı bilgisi yer aldı. 

Açıklamada şöyle denildi: 

"Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul Valiliğinin okullara gönderdiği bir yazıyla '29 Ekim Kutlamalarının Yapılmayacağı' talimatını verdiği ifade edilmektedir.

Söz konusu bilgi gerçeği yansıtmamakta olup Valiliğimizce okullara verilmiş böyle bir talimatımız bulunmamaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okullarımızda coşkuyla kutlanacaktır."


Kaynak: TRT Haber

Etiketler: kutlama, İstanbul Valiliği, 29 ekim
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