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Türkiye
AA 31.05.2024 19:32

Marmara için sıcaklık uyarısı

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin 6-8 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Marmara için sıcaklık uyarısı
[Fotoğraf: Getty]

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, geçen hafta boyunca etkili olan yer yer yağışlı ve serin havanın bölgeyi terk ederek yerini sıcak ve yağışsız havaya bırakacağının tahmin edildiği belirtildi.

Bölge genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren artarak hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.

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Hava sıcaklığı 37 dereceyi görecek

Hava sıcaklıklarının İstanbul'da 28-32, Edirne'de 33-37, Kırklareli'de 31-35, Tekirdağ'da 26-30, Kocaeli'de 31-37, Sakarya'da 32-36 ve Yalova'da 27-30 derece aralığında olmasının tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları tavsiye edildi.

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Marmara Bölgesi Hava Sıcaklıkları Meteoroloji İstanbul Edirne Kırklareli Tekirdağ Kocaeli Sakarya Yalova
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