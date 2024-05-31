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Türkiye
AA 31.05.2024 17:31

Anadolu Otoyolu'nda kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tır ile su tankerinin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Ankara yönünde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nda kaza ulaşımı aksattı
[Fotograf: AA]

Ercan Y. idaresindeki tır, otoyolun Ankara istikameti Küçük Melen mevkisinde önünde seyreden Ramazan K. yönetimindeki su tankerine çarptı.

Kazada tır sürücüsü Ercan Y. ile eşi Hasime, gelini Emine, torunları Huzayfe ve Yunus Emre Y. yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda kaza ulaşımı aksattı

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahelisinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasime ve Emine Y'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Otoyolu'nda kaza ulaşımı aksattı

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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