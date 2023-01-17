Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Vatandaşlardan ağaç devrilmesi, çatı uçması ile baca zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması istendi.

Feribot seferlerine olumsuz hava engeli

Fırtına nedeniyle deniz ulaşımında da tedbirler alındı. Çanakkale’nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün ve yarın yapılması planlanan tarifeli feribot seferleri beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Yarın da Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferler elverişsiz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.