Su altı görüntüleri, Yalova kıyılarında 22 metre derinlikte cuma günü çekildi.

Müsilaj, deniz yüzeyi kadar derinlikleri de tutuyor.

Marmara'yı esir alan deniz salyasına karşı 7 ilde 15 bölgede kapsamlı temizlik çalışması yürütülüyor.

Kocaeli'de havadan tespit ediliyor

Rüzgarla yön değiştiren tabakaların yerleri, Kocaeli'de keşif uçağı ile belirleniyor.

Deniz süpürgeleri o noktalara yönlendiriliyor.

İzmit Körfezi'nde deniz süpürgeleri, deniz yüzeyinden üç dakikada yaklaşık 400 kilogram deniz salyası süpürüyor. Süpürge teknelerin depolarına alınan salyalar, İZAYDAŞ katı atık bertaraf tesislerine gönderiliyor.

Çanakkale'de tonlarca müsilaj toplandı

Çanakkale'nin masmavi kıyılarında da durum farklı değil. Yat limanı ve çevresinden 20 ton müsilaj toplandı.

Yalova'da ise çalışmalar, sanayi tesislerine yakın noktadaki Taşköprü'de yoğunlaştırıldı. Deniz süpürgesi ve pompalar vasıtasıyla toplanan müsilajlar, bertaraf edilmek üzere katı atık tesislerine gönderiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Salyalar denizin dibini de sardı

Müsilaj temizliğinde yüzeydeki tabakalar toplandıktan sonra ekipler, bu kez suyun derinlerine inecek ve dip temizliği yapılacak.

Marmara ve Çanakkale'de ekipler temizlik faaliyetlerini kesintisiz sürdürecek.