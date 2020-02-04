Marmara Adası'nda yaralı bulunan puhu kuşu tedavi altında
Haber Giriş: Kaynak: AA
Balıkesir’in Marmara Adası'nda yaralı bulunan puhu kuşu tedavi ediliyor.
[Fotoğraf: AA]
Marmara Adası'nda bir grup vatandaş tarafından kanadından yaralanmış bulunan puhu kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü Kuşcenneti Milli Parklar Şefliği ekiplerince teslim alındı.
Kuşun tedavisine, Kuşcenneti Milli Parklar Şefliği Veteriner Hekimi Ayşegül Çoşkun Akpulat tarafından başlandı.
Etiketler: puhu kuşu marmara adası balıkesirSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 09:00
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