6 ilçede eğitime 1 gün ara
Erzincan, Kayseri, Bingöl, Ağrı ve Sivas'ın bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Eğitime verilen aranın nedeni ise olumsuz hava koşulları.
Kayseri
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün Pınarbaşı ilçesindeki tüm okullar tatil edildi.
Sivas
Sivas'ın Zara ilçesinde de taşımalı eğitim yapan okullarda, kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildi.
İmranlı Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, ilçe genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi. Bu nedenle ilçe genelindeki tüm okullar bugün tatil edildi.
Bingöl
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde eğitime 1 gün ara verildi.
Ağrı
Ağrı'nın Hamur ilçesinde köy okullarında ve okullarına taşımalı olarak gelen öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.