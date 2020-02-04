Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Eğitime verilen aranın nedeni ise olumsuz hava koşulları.

Kayseri

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün Pınarbaşı ilçesindeki tüm okullar tatil edildi.

Sivas

Sivas'ın Zara ilçesinde de taşımalı eğitim yapan okullarda, kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

İmranlı Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, ilçe genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi. Bu nedenle ilçe genelindeki tüm okullar bugün tatil edildi.

Bingöl

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde eğitime 1 gün ara verildi.

Ağrı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde köy okullarında ve okullarına taşımalı olarak gelen öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.