Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Türkiye'nin ilk ve en büyük doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'ni ziyaret eden Fatih Dönmez, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Dönmez, yaptığı açıklamada, her sene yeni yıla enerji sektöründe çalışanlarla girdiklerini, bu sene de Türkiye'nin ilk yer altı doğal gaz depolama tesisinde çalışanlarla birlikte girmeyi arzu ettikleri söyledi.

Dönmez, söz konusu tesisin yaklaşık 13 yıldır işletmede olduğuna değinerek, "Geçtiğimiz günlerde buranın kapasite genişleme ihalesini gerçekleştirdik. Firmayla sözleşme de imzalandı. Buradaki depolama kapasitemizi 2,8 milyar metreküpten 4,6 milyar metreküpe çıkartmış olacağız. Geri üretim kapasitesi de günlük olarak 25 milyondan 75 milyon metreküpe çıkmış olacak. Bildiğiniz gibi bu yıl içerisinde Tuz Gölü'ndeki yer altı doğal gaz depolama tesisinin ikinci kısmının da temelini atmıştık. Burasıyla birlikte orayı da tamamladığımızda 2023'e 10 milyar metreküplük bir depolama kapasitesiyle girmiş olacağız. Hedefimiz, ulusal tüketimin en az yüzde 20'sini depolamaktı. Bu hedef doğrultusunda da çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Görevleri başındaki enerji sektörü çalışanlarının da yeni yılını kutlayan Dönmez, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız yeni yılı kutlamaya hazırlanırken karanlıkta ve soğukta kalmaması için kamu ve özel sektörümüzden yaklaşık 13 bin çalışanımız şu anda görevlerinin başında. Bunlardan yaklaşık 2 bin 500 kişi doğal gaz hizmetini kesintisiz ve kaliteli bir şekilde vatandaşlarımıza iletilmesi için çalışıyor. 10 bin 500 civarında da elektrik sektöründe çalışan kardeşlerimiz var."

Dönmez, 2019'un enerji ve tabii kaynaklar açısından başarılı bir yıl olduğunu vurgulayarak, "Kamuoyunun da çok yakından takip ettiği gibi özellikle Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetlerimiz bu yıl içerisinde yoğun bir şekilde devam etti. 3 sondajımızı tamamladık, 2 sondajımız da devam ediyor. Filomuza kattığımız Yavuz ve Fatih sondaj gemileriyle bu çalışmaları yaptık." dedi.

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nı (TANAP) tamamlayıp Avrupa'ya bağladıklarını ifade eden Dönmez, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki hafta, 8 Ocak'ta da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin'in nezaretinde TürkAkım'ın açılışını yapacağız. Geçtiğimiz yıl TürkAkım'ın deniz tarafındaki yapım çalışmaları tamamlanmıştı. Karada devam eden iki boru hattı vardı. Onu da tamamladık. Boru hatlarından bir tanesi Türkiye'nin ulusal iletim sistemine bağlı olacak. Yaklaşık 16 milyar metreküp kapasiteli bir boru hattı. Diğeri de Bulgaristan sınırına uzanan ve Bulgaristan üzerinden de Avrupa'ya gidecek olan 'TürkAkım 2' diye adlandırdığımız diğer proje."

Dönmez, Maden Tetkik Arama'nın (MTA) bu yıl 1 milyon metre sondaj hedefini yakaladığına değinerek, "Bunun anlamı şu, artık ülkemizde yerin altında ne var ne yok bilmek istiyoruz. Havadan jeofizik görüntüleme çalışmamızı tamamlamıştık. Onların değerlendirmeleri devam ediyor ve sondaj lokasyonlarını da yine bu çalışmaların neticesinde elde ediyoruz." dedi.

Doğal gaz ve petrol aramalarını sadece denizlerde değil karada da yaptıklarını ifade eden Dönmez, "Bu sene Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yaklaşık 130 ila 140 arasında kuyu açılışı yaptı. Önemli bir üretim artışı sağladı. Üretim yıllık ortalama 50 bin varil güne ulaşmış durumda. Bu da son yılda TPAO'nun ulaştığı en yüksek üretim seviyesi olarak kayıtlara geçmiş oldu." değerlendirmesin bulundu.

Dönmez, bu yıl yerli ve yenilenebilir kaynaklarının elektrik üretimindeki payının yüzde 62'yi geçerek rekor kırdığını vurgulayarak, "Türkiye'de elektrikte kurulu gücümüz 91 bin 300 megavata ulaştı. Hem elektrikte hem de doğal gazda baktığımızda artık Türkiye'nin gündeminde arz güvenliği sorunu kalmadı diyebiliriz ama ülkemiz sürekli büyüyen, gelişen ve kalkınan bir ülke dolayısıyla elektriğe ve doğal gaza olan talep bu büyümeye paralel olarak artacak gözüküyor. Bizim uzun dönemli planlarımızda yine arz güvenliğini gerektiğinde tahkim etmek, güçlendirmek üzere de çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Marmara Adası'ndaki elektrik kesintisine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Dönmez, şöyle konuştu:

"Marmara Adası'nda maalesef geçtiğimiz pazar akşamı bir geminin çapasını taramak suretiyle oraya giden enerji nakil hatlarımızı koparması dolayısıyla bir elektrik kesintisi yaşanmıştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle de arıza onarım çalışması başlayamamıştı fakat geçici bir tedbir olarak hemen jeneratörleri oraya gönderdik. Bugün itibarıyla 5 tane jeneratörü oraya kurduk ve şu anda Ada'da artık elektrik kesintisi kalmamış oldu. Yarın eğer hava koşulları müsaade ederse onarım gemisi orada olacak ve kopan hatların tamirine başlayacak. Yaklaşık 48 saatlik bir onarım söz konusu ama bu onarımı vatandaşımız hissetmeyecek. Çünkü şu anda zaten mobil jeneratörlerle Ada'nın elektrik ihtiyacını karşılamış olduk."

Kaynak: AA