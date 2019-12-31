Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli M.Ş'nin bir araçla sahte içki dağıtımı yaptığını belirledi.

Hasanbey Caddesi'nde durdurulan ve üzerinde sahte olduğu tespit edilen 44 LP 298 plaka bulunan araçtaki M.Ş. gözaltına alındı.

Araçta ve şüphelinin adresinde yapılan aramada 3 bin 560 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: AA